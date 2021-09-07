Видео: обзор настолки «Основатели Мрачной гавани»

Наши коллеги из Hobby World подготовили видеообзор «Основателей Мрачной гавани» — настольной игры во вселенной Gloomhaven, в которой игроки выступают в роли первопоселенцев.

Отправляемся строить знаменитый город приключенцев! Предстоит запастись доступом к различным ресурсам, распланировать расположение зданий, голосовать за выгодные престижные проекты и заняться прочими важными евро-делами.

Ведущий Семён Пыхтеев рассказывает о правилах игры и о разных нюансах.