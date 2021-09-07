Видео: обзор настолки «Основатели Мрачной гавани»

Наши коллеги из Hobby World подготовили видеообзор «Основателей Мрачной гавани» — настольной игры во вселенной Gloomhaven, в которой игроки выступают в роли первопоселенцев.
Отправляемся строить знаменитый город приключенцев! Предстоит запастись доступом к различным ресурсам, распланировать расположение зданий, голосовать за выгодные престижные проекты и заняться прочими важными евро-делами.
Ведущий Семён Пыхтеев рассказывает о правилах игры и о разных нюансах.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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