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    Видео: обзор настолки «Основатели Мрачной гавани»

    7 сентября 2021
    07.09.2021
    28366
    0 минут на чтение

    Наши коллеги из Hobby World подготовили видеообзор «Основателей Мрачной гавани» — настольной игры во вселенной Gloomhaven, в которой игроки выступают в роли первопоселенцев.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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