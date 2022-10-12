Видео: обзор настольной игры «Хора»

Наши коллеги из Hobby World опубликовали новый видеообзор — он посвящён вышедшей летом игре «Хора».

Ищите быстрое незамороченное евро, в котором есть пространство для размышления? Тогда вы по адресу, выбирайте город и вперёд – к славе градоначальника!

Коробка уже в продаже. Правила и подробности можно найти здесь.