Видео: обзор настольной игры «Хора»

Наши коллеги из Hobby World опубликовали новый видеообзор — он посвящён вышедшей летом игре «Хора».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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