Видео: обзор настольной игры «Сонора»

Наши друзья из Hobby World записали новый видеообзор. На этот раз речь пойдёт о необычной настолке «Сонора».
Время размять пальцы и мозги. Ловко нащёлкай свои диски на игровое поле, правильно распредели получившийся результат в мини-играх – и вот уже победа в кармане! Отправляемся в пустыню Сонора, разбираться с настолкой гибридного жанра флик-н-райт.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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