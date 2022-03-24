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    Видео | Видео МирФ

    Видео: обзор настольной игры «Сонора»

    24 марта 2022
    24.03.2022
    22037
    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World записали новый видеообзор. На этот раз речь пойдёт о необычной настолке «Сонора».

    Время размять пальцы и мозги. Ловко нащёлкай свои диски на игровое поле, правильно распредели получившийся результат в мини-играх – и вот уже победа в кармане! Отправляемся в пустыню Сонора, разбираться с настолкой гибридного жанра флик-н-райт.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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