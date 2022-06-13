Видео: обзор патигейма «Идеальный кадр»

Наши коллеги из Hobby World подготовили видеообзор недавней новинки «Идеальный кадр». Это патигейм с занятной концепцией — участникам предстоит сделать идеальное фото группы гостей. Правда, гости очень привередливы, у каждого свои требования. Но чем больше условий получится выполнить, тем больше очков заработаешь!

Как играть?

Игроки получают по 14 фигурок гостей и собирают сцену для фотографии из ширмы, планшета пола и стола, на который для украшения выставляются жетоны блюд. Потом они по очереди вскрывают конверты, в которых скрыты предпочтения гостей, выставляют фигурки в игровую зону, кладут карты предпочтений обратно и обменивают конверты по правилам, указанным на карте обмена этого раунда. Вы также сможете тайно положить в конверт одного из гостей карту особого гостя, чтобы потом те игроки, на чьей фотографии он окажется, получили дополнительные победные очки. А ещё в игре есть режим аукциона, который усложняет процесс обмена информацией о предпочтениях. В этом режиме вы сможете торговаться за информацию, используя жетоны блюд в качестве валюты.

Приобрести (пи покупке в магазинах или на сайте Hobby Games доступен промонабор).