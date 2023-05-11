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    Видео | Видео МирФ

    Видеоотчёт с игрокэмпа: два дня настолок

    11 мая 2023
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    11.05.2023
    132
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    В середине апреля прошёл Игрокэмп — выездная настольная игротека в Подмосковье, которую выходные развернули в оздоровительном комплексе. Наши коллеги из Hobby World не только организовали заезд, но и отсняли видеоотчёт, поговорив с представителями издательства и с гостями.

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