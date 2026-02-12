КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Зло под солнцем: 5 безумных фильмов ужасов из Индонезии
Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы

«Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами
Как снимает Гильермо дель Торо. Рецепт идеального монстра
6 минут геймплея нового симулятора бога от Питер Молинье

Дмитрий Кинский
12 февраля 16:54
113
1 минута на чтение
Студия 22cans, основанная Питером Молинье, опубликовала 6-минутный геймплейный ролик симулятора бога Masters of Albion.
Игрокам предстоит развивать небольшой поселение Окридж, а одна из главных фишек игры — возможность вселиться в любого персонажа.
Проект выйдет в раннем доступе уже 22 апреля. В этот день станет доступна первая глава, которая будет законченной историей.
Если Masters of Albion хорошо себя покажет, то студия планирует выпустить еще две главы.
Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

