Одна из главных стимпанк-групп мировой сцены Abney Park приезжает в Россию с двумя концертами. В рамках тура музыканты исполнят композиции со своего нового альбома Under The Floor, Over The Wall, а также порадуют посетителей проверенным хитами.
Вот скромный график выступлений Abney Park:
- 15 сентября, Санкт-Петербург, клуб Opera Сoncert Сlub. Начало в 19:00. Группа встречи «Вконтакте».
- 16 сентября, Москва, клуб ZIL Arena. Начало в 19:00. Группа встречи «Вконтакте».
В конце сентября группа выпустит новый альбом Crash, и не исключено, что российские фанаты смогут услышать пару песен с этой пластинки. Вот трейлер грядущего альбома:
comments powered by HyperComments
Abney Park и ещё 4 стимпанк-группы
Стимпанк-музыка. 5 главных групп
Стимпанк — не музыкальный стиль. Но он объединяет множество отличных музыкантов, которые вдохновляет романтика парового века.