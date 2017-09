Одна из главных стимпанк-групп мировой сцены Abney Park приезжает в Россию с двумя концертами. В рамках тура музыканты исполнят композиции со своего нового альбома Under The Floor, Over The Wall, а также порадуют посетителей проверенным хитами.

Вот скромный график выступлений Abney Park:

15 сентября , Санкт-Петербург, клуб Opera Сoncert Сlub. Начало в 19:00. Группа встречи «Вконтакте».

, Санкт-Петербург, клуб Opera Сoncert Сlub. Начало в 19:00. Группа встречи «Вконтакте». 16 сентября, Москва, клуб ZIL Arena. Начало в 19:00. Группа встречи «Вконтакте».

В конце сентября группа выпустит новый альбом Crash, и не исключено, что российские фанаты смогут услышать пару песен с этой пластинки. Вот трейлер грядущего альбома:

Abney Park и ещё 4 стимпанк-группы Стимпанк-музыка. 5 главных групп Стимпанк — не музыкальный стиль. Но он объединяет множество отличных музыкантов, которые вдохновляет романтика парового века.