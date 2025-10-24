Актеры из ремейка Silent Hill 2 намекнули на дополнение

Саломе Гуннарсдоттир и Люк Робертс, которые «сыграли» Марию и Джеймса в ремейке Silent Hill 2 от Bloober Team, в рамках совместного стрима намекнули на скорое возвращение к работе над франшизой.

Люк Робертс Думаю, скоро мы снова поработаем с <Bloober Team>. Вы увидите нас скоро. Не буду вдаваться в детали.

В сети уже предположили, что речь идет о дополнении Born from a Wish. Правда, в нем не было Джеймса, но DLC вполне могут расширить.

Официально Bloober Team не анонсировала дополнение для обновленной Silent Hill 2. Зато точно известно, что студия уже работает над ремейком первой части.

