Актеры из ремейка Silent Hill 2 намекнули на дополнение

Дмитрий Кинский
24 октября 18:41
18
1 минута на чтение
Саломе Гуннарсдоттир и Люк Робертс, которые «сыграли» Марию и Джеймса в ремейке Silent Hill 2 от Bloober Team, в рамках совместного стрима намекнули на скорое возвращение к работе над франшизой.
Люк Робертс
Думаю, скоро мы снова поработаем с <Bloober Team>. Вы увидите нас скоро. Не буду вдаваться в детали.
В сети уже предположили, что речь идет о дополнении Born from a Wish. Правда, в нем не было Джеймса, но DLC вполне могут расширить.
Официально Bloober Team не анонсировала дополнение для обновленной Silent Hill 2. Зато точно известно, что студия уже работает над ремейком первой части.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

