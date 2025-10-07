КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Американские горки и чудовища в трейлере Little Nightmares III

Дмитрий Кинский
7 октября 13:25
121
1 минута на чтение
Bandai Namco опубликовала стилизованный трейлер Little Nightmares III, который получил название «Сны на бумаге».
В центре сюжета будут лучшие друзья Малой и Одна, которые путешествуют по мрачному миру Ниоткуда, полному жутких чудовищ.
Напомним, за серию теперь вместо Tarsier Studios отвечает Supermassive Games, известная по Until Dawn и The Dark Pictures.
Релиз состоится 10 октября.

