КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм
«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы
«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер

Классика

Терри Гиллиам и смысл его безумных фильмов
«Константин: Повелитель тьмы»: как создавался фильм про детектива-оккультиста
Новости

Ассоциация японской анимации будет работать в России

Дмитрий Кинский
11 ноября 14:16
350
1 минута на чтение
Ассоциация японской анимации (она же — AJA) зарегистрировала свой товарный знак в России.
Организация планирует не только выдавать права на локализацию контента и продажу мерча, но и участвовать в локальных тематических мероприятиях.
В ассоциацию входят 52 студии, среди которых KADOKAWA, TOEI ANIMATION, khara («Евангелион»), A-1 Pictures («Поднятие уровня в одиночку»), Aniplex («Истребитель демонов»), J.C.STAFF («Может, я встречу тебя в подземелье?»), Production I.G («Призрак в доспехах»), BONES («Моя геройская академия»), MAPPA («Магическая битва»), TRIGGER («Промар») и другие.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Создатели «Американского вандала» снимут сериал про Джимми Олсена из «Супермена»

Новости

Никакого Шепарда! Что-то новое о сюжете сериала по Mass Effect
Продюсер Bioware обещает новую историю.

Новости

Сериал по «V — значит вендетта» создают Ганн и Джексон
Сериал выйдет на HBO.

Новости

Ждете TES 6? Увы, игра выйдет еще не скоро

Новости

Создатель кролика Роджера забрал у Disney права на персонажа

Новости

Юмор, приключение и легкость «Новой надежды» — Шон Леви про фильм «Звёздные войны: Звёздный истребитель»
Премьера 28 мая 2027 года.

Новости

Фамке Янссен не хочет возвращаться к роли Джин Грей в будущих «Мстителях»
Актриса сконцентрирована на других проектах.

Новости

Супергеройский хит Dispatch может получить второй сезон
Финал первого сезона выйдет в среду.

Новости

Сценарист и геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance присоединился к команде «Ведьмака 4»

Новости

«Есть только война»: трейлер мультфильмов для Warhammer TV
Возможно, в нём продолжение фанатского мультфильма «Астартес»!
Показать ещё
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты