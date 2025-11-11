Ассоциация японской анимации будет работать в России

Организация планирует не только выдавать права на локализацию контента и продажу мерча, но и участвовать в локальных тематических мероприятиях.

В ассоциацию входят 52 студии, среди которых KADOKAWA, TOEI ANIMATION, khara («Евангелион»), A-1 Pictures («Поднятие уровня в одиночку»), Aniplex («Истребитель демонов»), J.C.STAFF («Может, я встречу тебя в подземелье?»), Production I.G («Призрак в доспехах»), BONES («Моя геройская академия»), MAPPA («Магическая битва»), TRIGGER («Промар») и другие.