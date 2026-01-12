«Аватар 3» собрал $1,3 млрд за четыре уик-энда — это меньше предыдущих частей





Впрочем, по сравнению с предыдущими частями темп всё же скромнее. После четвёртого уик-энда касса «Пути воды» насчитывала $1,7 млрд, а у оригинального «Аватара» — $1,3 млрд, и догнать их новому фильму будет крайне сложно.





Теперь остается дождаться, убедят ли итоговые сборы Disney окончательно дать зелёный свет «Аватару 4» и «Аватару 5», уже назначенным на 2029 и 2031 годы.







Кроме этого, Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в мире благодаря «Аватару 3», обойдя Скарлетт Йоханссон. Сборы фильмов с ее участием достигли $15,46 млрд.

Третий «Аватар» Джеймса Кэмерона продолжает уверенно идти в прокате. За прошедшие выходные фильм заработал ещё $86,9 млн по всему миру, а его суммарные сборы достигли $1,23 млрд, из которых $342,6 млн пришлись на США и $888 млн — на международные рынки.