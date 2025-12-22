«Аватар: Пламя и пепел» рвёт прокат, но это худший результат для «Аватаров»

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Кот-император
22 декабря 12:10
385
1 минута на чтение
Фильм «Аватар: Пламя и пепел» ожидаемо стал лидером проката на этих выходных. В США картина Джеймса Кэмерона собрала 88 миллионов долларов, а ещё 257 — в других странах. Итого в его кассе пока 345 миллионов.
Это второй лучший дебют в 2025 году — «Пламя и пепел» уступает только рекордным сборам «Зверополиса 2». И всё же это худший результат для франшизы «Аватар». Для сравнения, вторая часть трилогии в 2022 году с ходу собрала 435 миллионов.
В каком-то смысле это отражает реакцию критиков: у третьего «Аватара» оценки сдержанно-положительные, но худшие за всю серию. Многие отмечают, что фильм зрелищен и масштабен, но его сюжет повторяет уже даже не другие известные истории, а сам себя.

