Автор «Американской истории ужасов» показал тизер нового сериала — The Beauty

FX и Hulu выпустили тизер-трейлер нового сериала от Райана Мёрфи («Американской истории ужасов») под названием The Beauty.Сюжет сосредоточен на агентах ФБР Купере Мэдсене и Джордан Беннетт, которых отправляют в Париж расследовать странное и на первый взгляд необъяснимое дело. По мере продвижения расследования они сталкиваются с шокирующим открытием – существует вирус, передающийся половым путём и наделяющий заражённых идеальной внешностью, за которую приходится платить страшную цену.