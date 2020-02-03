В 2015 году поклонники книг про Макса Фрая организовали творческую команду, чтобы создать настольную игру по мотивам произведений писательницы. Разработчики взяли за основу кооперативную игру «Ужас Аркхема», к которой начали придумывать контент (персонажи, карточки, свойства и тому подобное) и новые механики. Процесс шёл несколько лет, за это время авторы подготовили тематические иллюстрации, дизайн карт и правила. О разработке они рассказывали в своей группе, где также можно было записаться на плейтест.

В конце января 2020-го команда сообщила, что получила первый печатный экземпляр — с несколькими сотнями карточек.

Об этом один из авторов Алексей Письменюк (под ником drevlianin) рассказал в комментариях к блогу писательницы. Он посчитал важным напомнить, что команда так и не бросила разработку игры по одобрению Светланы Мартынчик (настоящее имя автора). В ответ на это писательница обвинила создателей игры в «паразитировании на чужом», «опрощении» и «деградации смыслов».

У меня всё очень тонко сделано, в зависимости от читательской оптики смещаются акценты, и получается или умеренно забавная хрень, или условно «умное» книжко, или рабочее колдовство, воздействующее непосредственно на чего надо. И тут вдруг приходят посторонние люди и, надёргав с поверхности забавной хрени, ну сувенирчики на продажу мастерить. Вообще-то ни мне, ни книжкам от этого нет особого вреда. Может, вообще никакого. Но я, понимаете, брезгую паразитами. Даже когда это всего лишь тля на домашнем растении. Вот прям выворачивает, адское фубе. Светлана Мартынчик (Макс Фрай)

Она также пояснила, что момент, когда команда получала разрешение на создание настолки, был «смутным»: тогда писательница отправила энтузиастов к издателю, и ей «было не до активного сопротивления». Но теперь автор прошла по ссылке и пояснила, что её бессознательное ужаснулось и записало игроделов «в шорт-лист тру врагов». Она предложила разработчикам мысленно извиниться перед вымышленными персонажами и пожелала, чтобы случилась «искупительная жертва»:

Мне совсем не хочется, чтобы вы об осуществление своей мечты повредились. Я против наказаний вообще. Но эта. По голове получить можете. Моё бессознательное — уголовник и жлоб. Поэтому что я вам советую, вот прям как себе — просто из уважения к вашей воле (и нежелания, чтобы вообще кто-то избыточно страдал, с этой задачей здесь и без нас с вами отлично справляются). Регулярно просите прощения — не у меня, не вслух, не по переписке, а мысленно, у чуваков, которых вы превратили в болванов, в мёртвые игровые фишки. Даже если считаете, что всё правильно сделали, формально приносите им извинения. Ну и ещё искупительная жертва не помешала бы. Если вы попали на деньги, и не вернёте, уже хорошо (по большому счёту). Но вообще было бы неплохо что-то очень ценное для вас (реально субъективно ценное — идею, вещь, что угодно) — отдать в плохие (по вашему мнению) руки, и смотреть, как оно портится понапрасну. И понимать, что вы сделали, и зачем. Вы, конечно, вряд ли меня послушаете. Это звучит, как гон сумасшедшего; ну, тут ничего не поделаешь, в рамках текущей культуры примерно всё реально полезное так звучит. Но я не могу не посоветовать, потому что человек (люди), переупрямившие меня, должны иметь шанс выйти из этой истории в плюс, а не в руины. Я ненавижу любые руины, я за райский сад для врагов. Светлана Мартынчик (Макс Фрай)

Цитаты писательницы быстро разлетелись в соцсетях, запустив очередной виток споров о том, можно ли отделить личность автора от текста. Впрочем, сам Письменюк попросил в комментариях к записи Мартынчик не эскалировать конфликт.

Оскорбления человека, чьи книги вдохновляли и вдохновляют нас на многолетнюю работу, мягко скажу, не самый лучший способ выразить нам поддержку. Любой автор имеет полное право относиться к своему творчеству так, как ему самому нравится.

И если наш труд автора не устроил, то либо мы, действительно, сделали для него говно, либо мы не смогли донести до него в понятном виде, что именно мы сделали — как из отдельных кирпичей не видно построенного слова, а из отдельных слов смысла текста. Но в обоих этих случаях мы сами несём ответственность за последовавшую реакцию. Алексей Письменюк, один из авторов игры

Сейчас команда собирается связаться с издательством АСТ, чтобы обсудить дальнейшие планы на выпуск игры. Скорее всего, деньги на издание будут собирать на площадке Boomstarter.