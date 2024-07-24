Авторы Dusk анонсировали игру-пародию на «Гарри Поттера» — с магией и минами

Братья Шимански, выпустившие инди Dusk и My Friendly Neighborhood, анонсировали новую игру — Secret Agent Wizard Boy and the International Crime Syndicate.
Это пародия на первую и вторую части «Гарри Поттера», по сюжету которой секретный агент должен бороться под прикрытием с преступным синдикатом в школе волшебников.
Игрокам предстоит использовать свой ум, чтобы находить предметы, уничтожать врагов и раскрывать секреты, чтобы в конце концов взломать хранилище внутри замка.
По словам разработчиков, в игре будет множество заклинаний, которые можно выучить, а также… мины. Кроме того, проходить ее можно в кооперативном режиме.
Даты релиза пока нет.
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