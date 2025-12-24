Bethesda хочет сделать в новой Fallout контент на 600 часов

Творческий директор Bethesda Тодд Говард рассказал, что студия работает над новыми проектами по Fallout.
Однако большая часть команды разработчиков сфокусирована на давно анонсированной The Elder Scrolls VI.
Мы работаем над разными проектами по Fallout, про которые мы еще ничего не рассказывали. <...> Мы усердно трудимся и наслаждаемся процессом. Уверен, в скором времени у нас будет шанс, чтобы поделиться с вами новостями.
По словам геймдизайнера Эмиля Пальяруло, в следующую Fallout можно будет играть по 200-600 часов. По крайней мере, именно такие игры создает компания.
