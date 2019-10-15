14 октября на торжественной церемонии в Лондоне Букеровский фонд объявил сразу двух лауреатов своей премии. Ими стали две писательницы — Маргарент Этвуд из Канады и Бернардин Эваристо из Великобритании.

Традиционно организаторы вручают лишь одну награду каждый год, однако в 2019-м жюри «не смогло разделить» эти два произведения. Лауреаты поделят премию в 50 тысяч фунтов стерлингов.

Букеровскую премию вручают с 1969 года, это одна из самых престиж наград в области литературы на английском языке.

Маргарет Этвуд отметили за роман «Заветы» (The Testaments). Это продолжение «Рассказа служанки», действие которого разворачивается спустя 15 лет после событий первой части. В 2000-м Этвуд уже становилась лауреатом Букеровской премии.

Бернардин Эваристо получила награду за роман «Девочка, женщина, другая» (Girl, Woman, Other). В нём повествование ведётся от лица двенадцати разных героев, большинство из них — темнокожие британские женщины. Они вспоминают истории своих семей, друзей и возлюбленных.