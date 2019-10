14 октября на торжественной церемонии в Лондоне Букеровский фонд объявил сразу двух лауреатов своей премии. Ими стали две писательницы — Маргарент Этвуд из Канады и Бернардин Эваристо из Великобритании.

We’re delighted to announce that the winners of The #BookerPrize2019 are @MargaretAtwood with The Testaments @ChattoBooks and @BernardineEvari with Girl, Woman, Other @HamishH1931 #FinestFiction https://t.co/SQurx2Ky4u pic.twitter.com/zfyGHQIYaX

— The Booker Prizes (@TheBookerPrizes) October 14, 2019