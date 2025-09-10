КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Выход 8»: (не)идеальная экранизация игры о лиминальных пространствах
Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Классика

«Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке
Джордж Ромеро: человек, который придумал зомби
Новости

Бывший фанфик по «Гарри Поттеру» станет фильмом

Андрей Квасков
10 сентября 18:09
988
1 минута на чтение
Legendary выкупила за более чем $3 млн права на экранизацию романа Alchemised — переработанной версии знаменитого фанфика Manacled от автора SenLinYu.

По данным The Hollywood Reporter, это одна из крупнейших сделок за книжные права в истории Голливуда (без учёта инфляции).

Оригинальный фанфик Manacled был посвящён мрачной альтернативной вселенной «Гарри Поттера»: Волан-де-Морт побеждает, Гермиона оказывается пленницей режима, а Драко Малфой играет роль её надзирателя и тайного двойного агента.

В новой версии Alchemised магов заменили на алхимиков и некромантов, а сюжет перенесён в оригинальный тёмный мир. Главная героиня, алхимик Хелена Марино, хранит в себе забытые воспоминания и попадает в плен к некроманту, чьи тайны оказываются не менее опасными, чем её собственные. Обновленная книга выйдет 23 сентября.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Режиссер третьего сезона «Ванпанчмена» занизил ожидания фанатов

Новости

«Бум» — новый трейлер полнометражного аниме по «Человеку-бензопиле»

Новости

Последние эпизоды «Уэнздей» собрали на 44% меньше просмотров, чем первая половина

Новости

Самые популярные игры в истории PlayStation за 30 лет
По продажам в Америке — и по количеству игроков.

Новости

Экранизация Bioshock «однозначно» будет по игре — но всё зависит от «Голодных игр»
Зато благодаря задержкам «Биошока» появилась «Долгая прогулка».

Новости

Райан Рейнолдс рассказал, кто слил в сеть тот ролик «Дэдпула», с которого всё началось
А без ролика не было бы и фильма.

Новости

10 любимых фильмов Стивена Кинга
Экранизации Кинга — вне конкурса!

Новости

СМИ: сериалу по «Заклятию» дали «зеленый свет»

Новости

В России делают MMORPG про брата Рюрика

Новости

Про Шерлока Холмса снимут мультсериал для взрослых
В основу лягут книги Николаса Серкомба, а не Конана Дойла.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты