Бывший фанфик по «Гарри Поттеру» станет фильмом





По данным The Hollywood Reporter, это одна из крупнейших сделок за книжные права в истории Голливуда (без учёта инфляции).





Оригинальный фанфик Manacled был посвящён мрачной альтернативной вселенной «Гарри Поттера»: Волан-де-Морт побеждает, Гермиона оказывается пленницей режима, а Драко Малфой играет роль её надзирателя и тайного двойного агента.







В новой версии Alchemised магов заменили на алхимиков и некромантов, а сюжет перенесён в оригинальный тёмный мир. Главная героиня, алхимик Хелена Марино, хранит в себе забытые воспоминания и попадает в плен к некроманту, чьи тайны оказываются не менее опасными, чем её собственные. Обновленная книга выйдет 23 сентября.



Legendary выкупила за более чем $3 млн права на экранизацию романа Alchemised — переработанной версии знаменитого фанфика Manacled от автора SenLinYu.