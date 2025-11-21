КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером

Классика

Кэрри Фишер: настоящая жизнь принцессы Леи
Последний волшебник: Марк Захаров и его сказочные миры
Новости

Что интересного будет на «Фандом Фесте ВКонтакте»

Дмитрий Кинский
21 ноября 15:01
25
1 минута на чтение
Организаторы «Фандом Феста ВКонаткте» детально рассказали о программе на грядущем фестивале.
Тезисно рассказываем о самом интересном:
  • 22 ноября на главной сцене сыграет южнокорейская группа DKB;
  • Там же выступят команда «Импровизаторов» и ведущий «Подземелий Чикен Карри» Александр Бреганов;
  • Пройдет косплей-конкурс K-pop Cover Dance Champ с общим призовым фондом в 1,1 миллиона рублей;
  • Издательство BUBBLE организует паблик-ток про создание комиксов;
  • 23 ноября на главной сцене выступит герлз-бенд из Южной Кореи — EVERGLOW;
  • Издательство «АСТ» проведет встречу с художницей манхвы «Берегись этой чертовки!»;
  • «VK Видео» покажет документальный сериал «Бдыщ: сериал о комиксах в России»;
  • Cyber Nova представит экшен-адвенчуру «Земский собор»;
  • «Вольга» презентует хоррор «Возвращение в Сайлет Хилл» и новую полнометражку по «Смешарикам»;
  • «Фогейм» проведет дискуссию на тему «В чем феномен видеоигр с азиатским вайбом?»;
  • Посетители мероприятия смогут сыграть в Mobile Legends: Bang Bang и Honkai: Star Rail;
  • В зоне «Экспо» представят сериал «Вампиры средней полосы» и аниме «Стометровка»;
  • На Аллее авторов можно будет встретиться с Saikono, нитроемом, ALES, uaidhri, FairyApple, MW, by nimph, Babayka Lesnaya и не только.
Мероприятие пройдет с 22 по 23 ноября.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

