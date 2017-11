Сериал «Очень странные дела» часто сравнивают с произведениями Короля ужасов Стивена Кинга. Мы не остались в стороне: в рецензии на первый сезон мы писали, что сериал выглядит так, будто Стивен Спилберг экранизировал неизданный роман Кинга. Братья Дафферы действительно в какой-то мере вдохновлялись книгами известного писателя, потому что глубоко уважают и любят его творчество. А теперь сам Стивен Кинг признаётся в любви ко второму сезону сериала.

STRANGER THINGS 2: Ladies and gentlemen, that's how you do it: no bullshit, balls to the wall entertainment. Straight up.

