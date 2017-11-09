Что про второй сезон «Очень странных дел» думает Стивен Кинг?

Что про второй сезон «Очень странных дел» думает Стивен Кинг?

Сериал «Очень странные дела» часто сравнивают с произведениями Короля ужасов Стивена Кинга. Мы не остались в стороне: в рецензии на первый сезон мы писали, что сериал выглядит так, будто Стивен Спилберг экранизировал неизданный роман Кинга. Братья Дафферы действительно в какой-то мере вдохновлялись книгами известного писателя, потому что глубоко уважают и любят его творчество. А теперь сам Стивен Кинг признаётся в любви ко второму сезону сериала.

STRANGER THINGS 2: Ladies and gentlemen, that's how you do it: no bullshit, balls to the wall entertainment. Straight up. — Stephen King (@StephenKing) November 9, 2017

«Очень странные дела 2»: леди и джентльмены, вот как надо. Никакой фигни, сплошное развлечение. Именно так.

В комментариях к твиту поклонники писателя одобрили мнение кумира. С Королём ужасов согласилась и актриса Сара Полсон («Американская история ужасов», «Миссия «Серенити»):

AGREED — Sarah Paulson (@MsSarahPaulson) November 9, 2017

Согласна.

Чуть позже писатель опубликовал ещё один твит, в котором подчеркнул, что его читатели и подписчики могут придерживаться и другого мнения насчёт «Очень странных дел». Но в таком случае, по его мнению, они просто ошибаются:

Feel free to disagree, but…you would be wrong. — Stephen King (@StephenKing) November 9, 2017

Вы вольны не соглашаться, но… будете неправы.