Сериал «Очень странные дела» часто сравнивают с произведениями Короля ужасов Стивена Кинга. Мы не остались в стороне: в рецензии на первый сезон мы писали, что сериал выглядит так, будто Стивен Спилберг экранизировал неизданный роман Кинга. Братья Дафферы действительно в какой-то мере вдохновлялись книгами известного писателя, потому что глубоко уважают и любят его творчество. А теперь сам Стивен Кинг признаётся в любви ко второму сезону сериала.

«Очень странные дела 2»: леди и джентльмены, вот как надо. Никакой фигни, сплошное развлечение. Именно так.

В комментариях к твиту поклонники писателя одобрили мнение кумира. С Королём ужасов согласилась и актриса Сара Полсон («Американская история ужасов», «Миссия «Серенити»):

Согласна. 

Чуть позже писатель опубликовал ещё один твит, в котором подчеркнул, что его читатели и подписчики могут придерживаться и другого мнения насчёт «Очень странных дел». Но в таком случае, по его мнению, они просто ошибаются:

Вы вольны не соглашаться, но… будете неправы.

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Кот-редактор
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