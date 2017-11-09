Сериал «Очень странные дела» часто сравнивают с произведениями Короля ужасов Стивена Кинга. Мы не остались в стороне: в рецензии на первый сезон мы писали, что сериал выглядит так, будто Стивен Спилберг экранизировал неизданный роман Кинга. Братья Дафферы действительно в какой-то мере вдохновлялись книгами известного писателя, потому что глубоко уважают и любят его творчество. А теперь сам Стивен Кинг признаётся в любви ко второму сезону сериала.
STRANGER THINGS 2: Ladies and gentlemen, that's how you do it: no bullshit, balls to the wall entertainment. Straight up.
— Stephen King (@StephenKing) November 9, 2017
«Очень странные дела 2»: леди и джентльмены, вот как надо. Никакой фигни, сплошное развлечение. Именно так.
В комментариях к твиту поклонники писателя одобрили мнение кумира. С Королём ужасов согласилась и актриса Сара Полсон («Американская история ужасов», «Миссия «Серенити»):
AGREED
— Sarah Paulson (@MsSarahPaulson) November 9, 2017
Согласна.
Чуть позже писатель опубликовал ещё один твит, в котором подчеркнул, что его читатели и подписчики могут придерживаться и другого мнения насчёт «Очень странных дел». Но в таком случае, по его мнению, они просто ошибаются:
Feel free to disagree, but…you would be wrong.
— Stephen King (@StephenKing) November 9, 2017
Вы вольны не соглашаться, но… будете неправы.
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В продолжении есть всё то, за что мы полюбили первый сезон, только больше, масштабнее и эффектнее. Теперь видно, что сериал держится не на одной ностальгии.
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