По завершению выставки D23 Expo студия Marvel показала первые промо-материалы и концепт-арты к грядущим проектам.

На постере можно увидеть обновлённый костюм Наташи, а также нескольких персонажей, среди которых — ещё один агент Елена Белова (Флоренс Пью) и Красный Страж, аналог советского Капитана Америка (Дэвид Харбор).

На презентации также показали небольшой отрывок с диалогом Наташи и Елены, а ещё — продемонстрировали пару концептов с белым костюмом:

