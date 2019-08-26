По завершению выставки D23 Expo студия Marvel показала первые промо-материалы и концепт-арты к грядущим проектам.

«Чёрная вдова»

«Чёрная вдова», «Ванда/Вижен», «Сокол и Зимний солдат»: промо к следующим проектам Marvel Studios 1

На постере можно увидеть обновлённый костюм Наташи, а также нескольких персонажей, среди которых — ещё один агент Елена Белова (Флоренс Пью) и Красный Страж, аналог советского Капитана Америка (Дэвид Харбор).

На презентации также показали небольшой отрывок с диалогом Наташи и Елены, а ещё — продемонстрировали пару концептов с белым костюмом:

«Чёрная вдова», «Ванда/Вижен», «Сокол и Зимний солдат»: промо к следующим проектам Marvel Studios 2

В российский прокат фильм выйдет 30 апреля (хотя на постере указан май).

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«Ванда/Вижн»

«Чёрная вдова», «Ванда/Вижен», «Сокол и Зимний солдат»: промо к следующим проектам Marvel Studios 3

Для сериала «Ванда/Вижен» студия подготовила даже не постер, а рисованную промо-иллюстрацию из серии «чем дольше в неё вглядываешься, тем становится тревожнее». Например, в глаза бросаются несколько искривлённое пространство (дверь), несоответствующие фигурам тени (Вижен с белой точкой во лбу — там, где был Камень бесконечности, и Ванда с короной из комиксов), пугающее красное свечение с экрана телевизора и обесцвечивание в окне и справа.

Ранее авторы рассказывали, что обещают объединить подход классических ситкомов и проектов Marvel. На первый взгляд, пара Ванды и Вижена живёт в идеальном тихом городке вместе с соседями, но вскоре понимает, что вокруг творится что-то не то. К Элизабет Олсен и Полу Беттани присоединятся Кэт Деннингс (Дарси Льюис из дилогии фильмов про Тора) и Рэндалл Парк (Джимми Ву из «Человека-Муравья и Осы»). Ещё в касте заявлена Кэтрин Хан («Мы — Миллеры», «Невероятная Жизнь Уолтера Митти»), но её роль пока не озвучена.

Шоу выйдет весной 2021-го.

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«Сокол и Зимний солдат»

«Чёрная вдова», «Ванда/Вижен», «Сокол и Зимний солдат»: промо к следующим проектам Marvel Studios 4

Этот постер вышел проще — просто с главными героями с новыми костюмами и причёсками и обновлённым логотипом.

Выход намечен на 2020 год.

«Чёрная вдова», «Ванда/Вижен», «Сокол и Зимний солдат»: промо к следующим проектам Marvel Studios 5

«Вечные»

И ещё пара фотографий и концептов к фильму «Вечные» от Хлои Чжао.

«Чёрная вдова», «Ванда/Вижен», «Сокол и Зимний солдат»: промо к следующим проектам Marvel Studios 6 «Чёрная вдова», «Ванда/Вижен», «Сокол и Зимний солдат»: промо к следующим проектам Marvel Studios 7 «Чёрная вдова», «Ванда/Вижен», «Сокол и Зимний солдат»: промо к следующим проектам Marvel Studios 8

А вот и фотография актёрского состава.

Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани, Лорен Ридлофф, Брайан Тайри Генри, Сальма Хайек, Лия МакХью, Дон Ли и Анджелина Джоли. Также было объявлено, что к актерскому составу фильма присоединятся Джемма Чан, Барри Кеоган и Кит Харингтон.

«Чёрная вдова», «Ванда/Вижен», «Сокол и Зимний солдат»: промо к следующим проектам Marvel Studios 9

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