Disney показал красных штурмовиков из девятого эпизода «Звёздных войн»

За несколько дней до апрельского фестиваля Star Wars Celebration — где представили девятый эпизод «Звёздных войн» — в сети появился постер к фильму. Как оказалось, он так и не вошёл в число официальных промо-материалов, хотя все образы, в целом, совпадают — кроме неких красных штурмовиков.

Теперь же Disney официально показал обновлённых штурмовиков — да, они существуют на самом деле и называют их Sith Troopers. Впервые их продемонстрировали в передаче The Star Wars Show.

Позднее компания Hot Toys показала, как будет выглядеть её фигурка штурмовика:

В дальнейшем в сети появилось ещё несколько фотографий сопутствующих товаров с символикой красных штурмовиков: от фигурок Funko POP! до бейсболок. Они поступят в продажу на грядущем Comic-Con в Сан-Диего.

Новые штурмовики получили «более современный и грозный дизайн». В Lucasfilm штурмовиков ситхов называют «следующей ступенью солдатов Империи/Первого ордена». Никаких других деталей о них пока нет.

В саге уже появлялись солдаты с похожим названием — в дилогии Star Wars: Knights of the Old Republic игрок сражался против боевых отрядов империи ситхов. В качестве противников выступали разные рода войск, от гренадёров и стрелков до штурмовиков. Дизайн бойцов в игре, разумеется, был совсем другим.

Ранее в сети появилась подборка кадров из фильма и со съёмочной площадки девятого эпизода, где можно увидеть новых персонажей и места действия.

В российский прокат «Звёздные войны. Эпизод 9: Скайуокер. Восхождение» выйдет 19 декабря.