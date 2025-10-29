Джон Уильямс в 30-й раз пишет музыку для Стивена Спилберга — к фильму про НЛО

Прославленный композитор Джон Уильямс, создавший музыку к «Звёздным войнам», «Индиане Джонсу» и «Гарри Поттеру», пишет саундтрек к новому фильму Стивена Спилберга. Это будет юбилейное, 30-е сотрудничество композитора с этим режиссёром. Они работают вместе уже более полувека.
Новый проект Спилберга посвящён НЛО, и больше о его сюжете ничего не известно; у фильма даже нет официального названия (и не ясно, связан ли он как-то с «Близкими контактами третьей степени», посвящёнными той же теме). Сценарий написал Дэвид Кепп, сценарист «Парка юрского периода». В главных ролях Эмили Блант и Колин Фёрт. Фильм уже снят, премьера 12 июня 2026 года.
фото: Chris Devers (CC BY-SA 2.0)
