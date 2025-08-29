КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Классика

Безумные идеи, вырезанные из фильмов про Чужого
Как создавался «Трон: Наследие»: фильм, застывший на лезвии
Новости

Элайджа Вуд назвал свои любимые игры

Дмитрий Кинский
29 августа 18:18
253
1 минута на чтение
Звезда «Властелина колец» Элайджа Вуд рассказал, что последними играми, которые ему понравились, оказались Wheel World и Blue Prince.
Blue Prince актер назвал шедевром в современном жанре головоломок. Оба тайтла он прошел на Steam Deck.
Сложно выделить одну игру, которая стала бы моей любимой. Но я питаю настоящую слабость к адвенчурам LucasArts из 90-х, таким как The Secret of Monkey Island, Full Throttle и Sam & Max Hit the Road. Мне нравится формат приключенческих игр и акцент на великолепный, зачастую комедийный сценарий.
Также Элайджа Вуд очень рад, что ему довелось поработать с мастером той эпохи Тимом Шейфером над Broken Age. По его словам, это был настоящий подарок судьбы.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Не такому закону я служу» — трейлер второго сезона «Волшебного участка»

Новости

Без Хаоса и Габриэля Анджелоса — новые Warhammer 40,000: Dawn of War 4
Но Хаос может появиться позже.

Новости

Теперь у нас есть «Покемоны» дома. Трейлер и геймплей новой игры от авторов Genshin Impact

Новости

В The Expanse: Osiris Reborn можно предавать компаньонов и отыгрывать тройного агента

Новости

MGM+ показала тизер сериала «Робин Гуд» с Шоном Бином
Премьера в ноябре.

Новости

«Ловчий смерти»: трейлер ремейка кровавого фэнтези 1980-х
Фильм выйдет 10 октября.

Новости

«Бугония» Лантимоса: трейлер и первые отзывы. 100% одобрения!
«Стоун и Племонс идеальны»

Новости

Как Ридли Скотт отказался снимать «Терминатора 3»: «Меня нельзя купить»
Режиссёр потребовал гонорар, как у Арни.

Новости

«Вегетация»: растительный постапокалипсис снимают в России
Подробности о сериале для Okko.

Новости

«Звёздные войны» с Райаном Гослингом: первый кадр и актёрский состав
Кто сыграет в «Звёздном истребителе».
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты