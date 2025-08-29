Элайджа Вуд назвал свои любимые игры

Blue Prince актер назвал шедевром в современном жанре головоломок. Оба тайтла он прошел на Steam Deck.

Сложно выделить одну игру, которая стала бы моей любимой. Но я питаю настоящую слабость к адвенчурам LucasArts из 90-х, таким как The Secret of Monkey Island, Full Throttle и Sam & Max Hit the Road. Мне нравится формат приключенческих игр и акцент на великолепный, зачастую комедийный сценарий.