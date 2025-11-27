КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Новинки

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

Когда мне будет девяносто, я хочу быть как Кристофер Ли
Мультфильмы — самые точные экранизации DC
Epic Games и Квентин Тарантино воссоздали в Fortnite вырезанную сцену из «Убить Билла»

Дмитрий Кинский
27 ноября 18:12
63
1 минута на чтение
Epic Games опубликовала тизер-трейлер «Мести Юки» — вырезанной главы из фильма «Убить Билла» Квентина Тарантино.
Компания вместе с именитым режиссером воссоздала ее на движке Unreal Engine с моделями персонажей из Fortnite. К главной роли, конечно, вернулась Ума Турман.
Это событие приурочено к старту новой главы в «королевской битве», посвященной голливудскому кино.
Премьера эпизода пройдет в Fortnite 30 ноября в 22:00 по МСК. Двери виртуального кинотеатра откроются за 30 минут до начала сеанса.

