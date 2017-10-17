Наконец-то у безымянного фильма про Хана Соло появилось название! Режиссёр Рон Ховард огласил, как будет называться сольная лента про молодого контрабандиста далёкой-далёкой галактики.

«Соло. Звёздные войны: Истории»

И стоило из-за этого делать такой секрет, ведь первые слухи о названии картины появились ещё в июне! Утечка пошла от якобы логотипа футболки.

Премьера фильма состоится 25 мая 2018 года.

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Кот-редактор
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