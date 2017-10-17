10 фантастических предателей Каково это — предать всё человечество?

Кто такой Илон Маск и как он меняет мир Владелец компаний SpaceX и Tesla Motors — не просто бизнесмен, но визионер, мечтающий о светлом будущем. Его называют Тони Старком реального мира.

Фантастическая история фантастической четвёрки История этой команды полна взлётов и падений. Вернёмся на пятьдесят лет в прошлое и вспомним, чем так примечательны эти герои.

Если бы порох не изобрели Без огнестрельного оружия цивилизация не стала бы такой, какой мы её знаем. Каким стал бы мир «вечного средневековья»? И что могло помешать появлению пороха?