Наконец-то у безымянного фильма про Хана Соло появилось название! Режиссёр Рон Ховард огласил, как будет называться сольная лента про молодого контрабандиста далёкой-далёкой галактики.
Hey #Twitterville we just wrapped production so here's a special message #StarWars pic.twitter.com/8QJqN5BGxr
— Ron Howard (@RealRonHoward) October 17, 2017
«Соло. Звёздные войны: Истории»
И стоило из-за этого делать такой секрет, ведь первые слухи о названии картины появились ещё в июне! Утечка пошла от якобы логотипа футболки.
Премьера фильма состоится 25 мая 2018 года.
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