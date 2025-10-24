КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!
Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели

Классика

«Призрак в доспехах» как идеальный киберпанк. 10 главных образов будущего
Как был создан «Чужой»
Новости

Гильдия сценаристов США высупила против слияния Paramount и Warner Bros.

Андрей Квасков
24 октября 18:10
71
1 минута на чтение
Гильдия сценаристов США готовится вступить в новую битву — на этот раз не за гонорары, а против монополии. Профсоюз сделает все, чтобы заблокировать сделку по слиянию Paramount и Warner Bros. Discovery. В совместном заявлении Восточной и Западной гильдий сценаристов говорится, что подобные мегасделки «подрывают конкуренцию, урезают творческую свободу и грозят катастрофой для всей индустрии». В профсоюзе считают, что объединение двух студий такого масштаба приведёт к концентрации власти и денег в руках ограниченного числа корпораций — а значит, меньше шансов для независимых проектов и молодых сценаристов. Тем временем Paramount второй раз попыталась выдвинуть свое предложение о покупке, но ей отказали. Интерес к покупке Warner Bros. также ранее проявляли Netflix и Comcast. Если сделка всё же состоится, под одним брендом окажутся «Дюна», DC, «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Миссия невыполнима» и другие крупные франшизы.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Мир фантастики № 263 (октябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Актеры из ремейка Silent Hill 2 намекнули на дополнение

Новости

«Космос по своей сути скучный» — экс-дизайнер Bethesda о Starfield
Главной проблемой игры он назвал процедурную генерацию.

Новости

На «Comic Con Игромир» сыграют треки из «Звездных войн», «Гарри Поттера» и Atomic Heart

Новости

Сестра Битвы в новом трейлере Warhammer 40,000: Boltgun 2
Даты выхода у игры пока нет.

Новости

«Пендрагон: Восхождение Мерлина»: тизер фэнтези от борцов с «повесточкой»
Консервативное американское медиа теперь снимает сериалы.

Новости

Ещё одни неснятые «Звёздные войны»: фильм Дэвида Финчера
Дэвиду не дали право финального монтажа.

Новости

СМИ: Джонни Депп сыграет Скруджа в новой экранизации «Рождественской песни»
Премьера в ноябре 2026-го.

Новости

The Outer Worlds 2 во всем лучше оригинала — что пишут критики

Новости

«"Очень странные дела" на минималках» — критики о сериале-приквеле «Оно»

Новости

Похоже, киноадаптация Dragonlance все-таки вернулась в работу
Сериал по мотивам отменили в 2024 году.
Показать ещё
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты