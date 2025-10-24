Гильдия сценаристов США высупила против слияния Paramount и Warner Bros.

Гильдия сценаристов США готовится вступить в новую битву — на этот раз не за гонорары, а против монополии. Профсоюз сделает все, чтобы заблокировать сделку по слиянию Paramount и Warner Bros. Discovery. В совместном заявлении Восточной и Западной гильдий сценаристов говорится, что подобные мегасделки «подрывают конкуренцию, урезают творческую свободу и грозят катастрофой для всей индустрии». В профсоюзе считают, что объединение двух студий такого масштаба приведёт к концентрации власти и денег в руках ограниченного числа корпораций — а значит, меньше шансов для независимых проектов и молодых сценаристов. Тем временем Paramount второй раз попыталась выдвинуть свое предложение о покупке, но ей отказали. Интерес к покупке Warner Bros. также ранее проявляли Netflix и Comcast. Если сделка всё же состоится, под одним брендом окажутся «Дюна», DC, «Гарри Поттер», «Игра престолов», «Миссия невыполнима» и другие крупные франшизы.