Режиссёр Даг Лайман рассказал, что зрителей совершенно точно ждёт продолжение фильма «Грань будущего». Во второй части к своим ролям вернутся Том Круз и Эмили Блант, а лента сменит название, сообщает портал Collider.

Пока что у ленты нет официальной даты выхода, но режиссёр настроен очень оптимистично.

У нас великолепная, невероятная история! Она ещё лучше первого фильма, хотя, очевидно, его я очень люблю. Теперь лента будет называться Live, Die, Repeat and Repeat. Том [Круз] восхищён проектом, как и Эмили Блант. Теперь главный вопрос — когда мы снимем фильм. Это совершенно точно «когда», а не «если». Режиссёр Даг Лайман

Любопытная деталь: теперь получается, что первый фильм официально переименован. «Грань будущего» основана на ранобэ (японском романе) «Всё, что тебе нужно — это убивать» (All You Need Is Kill) и поначалу называлась именно так. Но вскоре после начала рекламной акции в производстве заменили название, поскольку плакаты с таким названием фильма могли расценить как антиобщественный призыв. Фильм вышел в прокат под названием «Грань будущего», но из-за вялого маркетинга и скучного названия почти провалился в прокате. Позже зрители заметили, что на цифровых носителях новым названием фильма фактически стал его слоган «Живи. Умри. Повтори» (Live.Die.Repeat).

«Грань будущего» — научно-фантастический фильм, вышедший в 2014 году. Сюжет фильма и книги, на которой он основан, разворачивается вокруг вторжения пришельцев, раз за разом выигрывающих сражения за Землю. Главный герой, солдат-новобранец, гибнет в первый же день спецоперации, но приходит в себя… за день до своей гибели. В 2014 году мы назвали «Грань будущего» лучшим боевиком года.