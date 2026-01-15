Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала по «Гарри Поттеру»

Warner Bros. объявила, что саундтрек для грядущей телеадаптации «Гарри Поттера» напишет композитор «Интерстеллара» Ханс Циммер.
В этом ему поможет основанный им, Расселом Эммануэлем и Стивом Кофски коллектив Bleeding Fingers Music
Ханс Циммер
Ответственность — это то, к чему мы не относимся легкомысленно. Магия повсюду вокруг нас, часто за пределами досягаемости, но, как и в мире «Гарри Поттера», вы просто должны искать ее. С помощью этой партитуры мы надеемся приблизить аудиторию ближе к ней, одновременно чтя оригинальную музыку.
Премьера сериала состоится в 2027 году.
