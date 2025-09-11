Hobby World анонсировала сразу два дополнения для настолки «Черная книга»

Издательство Hobby World анонсировало два дополнения для настольной версии «Черной книги».

В первое — «Тайны пармы» — войдут три истории, которые можно проходить по отдельности или объединить в кампанию.

В нем появятся два новых героя: векшица Галя, путешествующая с верным псом, и помощник купца Юрий, бесы которого обитают в особом чайнике.

Авторы вдохновлялись сказками и легендами народов Коми, романом Алексея Иванова «Сердце Пармы» и книгой Н. Белецкого «Путешествие в Парму».

Второе дополнение — «Чердынский клад» — добавит в настолку механику карт бесов, которые мучают персонажа и дают ему необычные возможности.

Также в него войдут акриловые делюкс-компоненты на замену картонным: фигурки героев, жетоны и отметки истории.

Предзаказ дополнений стартует на следующей неделе на платформе CrowdRepublic.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.