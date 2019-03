View this post on Instagram

“Thank You Stan” The Best One Yet 2019: 04/05: Shazam 04/12: Hellboy 04/26: Avengers: Endgame 06/07: Dark Phoenix (Fox) 07/05: Spider-Man: Far From Home (Sony) 08/02: The New Mutants (Fox) 10/04: Joker 2020: 02/07: Birds of Prey & The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn 02/21: Bloodshot 04/03: Untitled DC 05/01: Untitled Marvel 06/05: Wonder Woman 1984 07/24: Untitled DC film 07/31: Morbius (Sony) 10/02: Untitled Marvel (Sony) 11/06: Untitled Marvel 2021 02/12: Untitled Marvel 05/07: Untitled Marvel 05/21: DC Super Pets 06/25: The Batman 08/06: Suicide Squad 2 11/05: Untitled Marvel #marvelcomics #Comics #marvel #comicbooks #avengers #avengersinfinitywar #xmen #gotg #captainamerica #ironman #thor #hulk #spiderman #uncannyxmen #wolverine #drstrange #guardiansofthegalaxy #starlord #scarletwitch #milesmorales #deadpool #guardiansofthegalaxy #captainmarvel #avengersendgame #vision #intothespiderverse #thanos