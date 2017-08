11 августа на конвенте WorldCon, который в этом году проходит в Хельсинки, Финляндия, вручили одну из самых престижных фантастических премий — Hugo.

Второй раз подряд главную награду — за лучший роман — получила Н. К. Джемисин за очередной том цикла технофэнтези «Сломанная Земля», рассказывающего о глобальном катаклизме в вымышленном мире Спокойствие. Лучшей повестью стала «Каждое сердце — дверь» Шеннон Макгвайр — это научно-фантастический ужастик о сиротском приюте, в котором пропадают дети.

Сложившаяся в последние годы тенденция продолжилась: среди победителей преобладают женщины. Причём на сей раз они получили практически все награды, в том числе для редакторов, художников и начинающих авторов. По премии получили и две прославленные дамы фантастики: Лоис Макмастер Буджолд за цикл «Барраяр» в целом и Урсула Ле Гуин — за сборник эссе «Миры — моё дело».

В категории фильмов премию закономерно получило «Прибытие» Дени Вильнёва — мы с этим согласны и ещё полгода назад назвали его фильмом года по версии МИРФ. А лучшим эпизодом сериала стал финал первого сезона «Пространства» — «Пробуждение Левиафана».

И наконец, премию получила… сама премия Hugo. Представитель Книги рекордов Гиннесса прибыл на церемонию, чтобы объявить, что Hugo отныне самая «долгоиграющая» фантастическая награда в истории.

Список победителей

Роман: Н.К. Джемисин «Врата обелиска» (The Obelisk Gate)

Повесть: Шеннон Макгвайр «Каждое сердце — дверь» (Every Heart a Doorway)

Короткая повесть: Урсула Вернон «Вор томатов» (The Tomato Thief)

Рассказ: Амаль Эль-Мохтар «Сезоны стекла и стали» (Seasons of Glass and Iron)

Цикл книг: Лоис Макмастер Буджолд «Барраярский цикл»

Графическая история: Мэрджори М. Лиу «Монстрица. Том 1: Пробуждение» (Monstress. Volume 1: Awakening)

Публицистика: Урсула К. Ле Гуин «Миры — моё дело: Записки о жизни и книгах» (Words Are My Matter: Writings About Life and Books)

Фильм: Прибытие (Arrival)

Эпизод сериала: Пространство (Expanse), эпизод «Пробуждение Левиафана»

Редактор крупной формы: Лиз Горински

Редактор малой формы: Эллен Датлоу

Профессиональный художник: Джулия Диллон

Полупрофессиональный журнал: Uncanny Magazine

Любительский журнал: Lady Business

Автор-любитель: Абигайл Нуссбаум

Художник-любитель: Элизабет Леггетт

Любительская постановка: подкаст «Tea and Jeopardy»

Премия им. Джона Кэмпбелла: Ада Палмер