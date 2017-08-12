11 августа на конвенте WorldCon, который в этом году проходит в Хельсинки, Финляндия, вручили одну из самых престижных фантастических премий — Hugo.

Второй раз подряд главную награду — за лучший роман — получила Н. К. Джемисин за очередной том цикла технофэнтези «Сломанная Земля», рассказывающего о глобальном катаклизме в вымышленном мире Спокойствие. Лучшей повестью стала «Каждое сердце — дверь» Шеннон Макгвайр — это научно-фантастический ужастик о сиротском приюте, в котором пропадают дети.

Сложившаяся в последние годы тенденция продолжилась: среди победителей преобладают женщины. Причём на сей раз они получили практически все награды, в том числе для редакторов, художников и начинающих авторов. По премии получили и две прославленные дамы фантастики: Лоис Макмастер Буджолд за цикл «Барраяр» в целом и Урсула Ле Гуин — за сборник эссе «Миры — моё дело».

В категории фильмов премию закономерно получило «Прибытие» Дени Вильнёва — мы с этим согласны и ещё полгода назад назвали его фильмом года по версии МИРФ. А лучшим эпизодом сериала стал финал первого сезона «Пространства» — «Пробуждение Левиафана».

И наконец, премию получила… сама премия Hugo. Представитель Книги рекордов Гиннесса прибыл на церемонию, чтобы объявить, что Hugo отныне самая «долгоиграющая» фантастическая награда в истории.

Список победителей Роман: Н.К. Джемисин «Врата обелиска» (The Obelisk Gate) Повесть: Шеннон Макгвайр «Каждое сердце — дверь» (Every Heart a Doorway) Короткая повесть: Урсула Вернон «Вор томатов» (The Tomato Thief) Рассказ: Амаль Эль-Мохтар «Сезоны стекла и стали» (Seasons of Glass and Iron) Цикл книг: Лоис Макмастер Буджолд «Барраярский цикл» Графическая история: Мэрджори М. Лиу «Монстрица. Том 1: Пробуждение» (Monstress. Volume 1: Awakening) Публицистика: Урсула К. Ле Гуин «Миры — моё дело: Записки о жизни и книгах» (Words Are My Matter: Writings About Life and Books) Фильм: Прибытие (Arrival) Эпизод сериала: Пространство (Expanse), эпизод «Пробуждение Левиафана» Редактор крупной формы: Лиз Горински Редактор малой формы: Эллен Датлоу Профессиональный художник: Джулия Диллон Полупрофессиональный журнал: Uncanny Magazine Любительский журнал: Lady Business Автор-любитель: Абигайл Нуссбаум Художник-любитель: Элизабет Леггетт Любительская постановка: подкаст «Tea and Jeopardy» Премия им. Джона Кэмпбелла: Ада Палмер

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