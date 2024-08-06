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Игроки добились отмены спорного обновления для D&D Beyond
Андрей Квасков
29 августа 16:49
514
1 минута на чтение
Компания Wizards of the Coast объявила о решении отменить обновление для цифрового инструментария D&D Beyond, которое вызывало волну критики со стороны фанатов.

Причина негодования поклонников заключалась в том, что изначально WofC планировала автоматически обновлять листы игроков в D&D Beyond под новые издания правил.

Хотя некоторые из изменений 2024 года носят исключительно косметический характер («расы» заменят на «виды»), другие обновления, например, касающиеся оружия, заклинаний и магических предметов, могут кардинально изменить игру.

В итоге из-за шумихи в сообществе в Wizards of the Coast приняли решение оставить текущие листы пользователей, обновив в них лишь терминологию.

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Андрей Квасков
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