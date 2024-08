Игроки добились отмены спорного обновления для D&D Beyond

Причина негодования поклонников заключалась в том, что изначально WofC планировала автоматически обновлять листы игроков в D&D Beyond под новые издания правил.





Хотя некоторые из изменений 2024 года носят исключительно косметический характер («расы» заменят на «виды»), другие обновления, например, касающиеся оружия, заклинаний и магических предметов, могут кардинально изменить игру.







В итоге из-за шумихи в сообществе в Wizards of the Coast приняли решение оставить текущие листы пользователей, обновив в них лишь терминологию.

Компания Wizards of the Coast объявила о решении отменить обновление для цифрового инструментария D&D Beyond, которое вызывало волну критики со стороны фанатов.