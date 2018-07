«Игромания» приглашает на месячный отдых в Таиланд. И это не просто оплаченный перелёт и проживание, которые могут выиграть практически каждый, но ещё и еженедельные вечеринки, неограниченный доступ к игровым залам с мощными компьютерами и скоростным интернетом, а также шведский стол и просто море удовольствия. И всё это в течение месяца — вместе со спутником или спутницей!

Если вам нравятся компьютерные игры и вы не против отдохнуть в прекрасных условиях в течение месяца — спешите принять участие в конкурсе «Поездка в рай». До 29 июля выполняйте задания, касающиеся летнего отдыха в Far Cry, Tropico, Just Cause и прочих «тропических» играх, зарабатывайте баллы и получите шанс выиграть запоминающийся отдых в отеле Gamers Paradise в Таиланде.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 31 июля. Так что, если хотите как следует отдохнуть вместе со спутницей или спутником, при этом не отрывая себя от виртуальных развлечений, — обратите внимание!