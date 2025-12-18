«ИИ никуда не денется» — Даниэль Вавра поддержал главу Larian

После заявления Свена Винке о том, что новую Divinity получится закончить раньше в том числе благодаря ИИ, на главу Larian обрушился шквал критики. Однако некоторые деятели индустрии встали на его сторону, в том числе руководитель Warhorse (Kingdom Come: Deliverance) Даниэль Вавра.

Для справки: Винке сразу же уточнил, что ни один ИИ-материал не попадет в финальную версию игры (так, в Larian целый штат художников), технологию попросту будут использовать для оптимизации разработки, но пользователи сети почему-то проигнорировали это.

Вавра сравнил истерию вокруг ИИ с XIX веком, когда люди крушили паровые двигатели.

Я не фанат графики, созданной ИИ, но в любом случае пора взглянуть правде в глаза. ИИ никуда не денется. Как бы страшно это ни было, так оно и есть.

Сам Даниэль терпеть не может созданную ИИ музыку, потому что ее уже не отличишь от человеческой.

С другой стороны, знаете, что я больше всего ненавижу в разработке игр? Тот факт, что на это уходит 7 лет, 300 человек и десятки миллионов долларов. Тот факт, что условному Тому пришлось потратить 500 часов в студии на запись совершенно банальных реплик.

Глава Warhorse не против использовать ИИ, если это поможет ему создавать крупные игры за меньший срок.

В этой игре по-прежнему будут арт-директор, сценаристы, программисты, графические дизайнеры, но им не придется выполнять утомительные и скучные задачи, они смогут сосредоточиться на главном.

Как считает разработчик, больше всего пострадают программисты, причем в кратчайшие сроки, но сопротивляться этому бессмысленно

У нас будут архитекторы ПО, а программированием займется ИИ. Очень скоро. Сопротивляться этому так же бессмысленно, как сопротивляться использованию швейных машин в текстильной промышленности. Это все равно, что возвращаться к верховой езде, когда существуют самолеты и автомобили. Сколько коневодов потеряли работу из-за Генри Форда?!

По словам Вавры, ИИ — возможность для любого человека реализовать практически любую грандиозную идею.

Создать игру будет так же легко, как написать книгу. Игр станет больше. Мы увидим возвращение нишевых жанров. Некоторые игры станут лучше. Будет много мусора. Но кого это волнует? В книгах и музыке много лет полным-полно посредственности.

Благодаря ИИ может случиться такой же бум ААА-игр, какой произошел с инди-сценой после запуска Steam.

Или же SkyNet уничтожит нас раньше. В любом случае, остановить это невозможно. Я, кстати, использовал ИИ для перевода этого текста с моего родного языка. :)

