Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Марку Хэмиллу 70 лет! Знаете, кого он играл кроме Люка?
Как снимали «Терминатор 2: Судный день»
Илон Маск: цель Space X — сделать «Звёздный путь» реальностью

Кот-император
13 января 11:11
157
1 минута на чтение
Техномагнат Илон Маск принял участие в мероприятии в городке Старбейз, принадлежащем космической корпорации Маска Space X. Общаясь с прессой, Маск рассказал о цели Space X:
Илон Маск
владелец Space X
Я скажу вам кое-что о цели Space X. Мы хотим сделать «Звёздный путь» реальностью. Мы хотим сделать реальной «Академию Звёздного Флота». Это не всегда будет научной фантастикой — однажды научная фантастика станет научным фактом. У нас будут звездолёты, летящие сквозь вселенную — огромные корабли. Люди отправятся на другие планеты, на Луну и в итоге за пределы нашей звёздной системы, к другим звёздам. Там мы можем встретить инопланетян или открыть давно погибшие внеземные цивилизации — я не знаю.

Но мы хотим лететь. Мы хотим увидеть, что там происходит. Мы хотим эпичные футуристические звездолёты, на которых множество людей отправится в места, где мы никогда не бывали.

видео выступления Маска

Стоит, впрочем, отметить, что сделал он это заявление, показывая свою базу секретарю войны (аналог министра обороны) США Питу Хегсету, который на пресс-конференции говорил об «Арсенале свободы». Что, пожалуй, не совсем сочетается с образом мирного будущего как в «Звёздном пути».

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

