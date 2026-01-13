Илон Маск: цель Space X — сделать «Звёздный путь» реальностью

Техномагнат Илон Маск принял участие в мероприятии в городке Старбейз, принадлежащем космической корпорации Маска Space X. Общаясь с прессой, Маск рассказал о цели Space X:
Илон Маск
владелец Space X
Я скажу вам кое-что о цели Space X. Мы хотим сделать «Звёздный путь» реальностью.
Мы хотим сделать реальной «Академию Звёздного Флота». Это не всегда будет научной фантастикой — однажды научная фантастика станет научным фактом.
У нас будут звездолёты, летящие сквозь вселенную — огромные корабли. Люди отправятся на другие планеты, на Луну и в итоге за пределы нашей звёздной системы, к другим звёздам. Там мы можем встретить инопланетян или открыть давно погибшие внеземные цивилизации — я не знаю.
Но мы хотим лететь. Мы хотим увидеть, что там происходит. Мы хотим эпичные футуристические звездолёты, на которых множество людей отправится в места, где мы никогда не бывали.
видео выступления Маска
Стоит, впрочем, отметить, что сделал он это заявление, показывая свою базу секретарю войны (аналог министра обороны) США Питу Хегсету, который на пресс-конференции говорил об «Арсенале свободы». Что, пожалуй, не совсем сочетается с образом мирного будущего как в «Звёздном пути».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.