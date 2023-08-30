Инсайдер: EA и BioWare довольны состоянием Dragon Age: Dreadwolf

Журналист GameBomb Джефф Грабб в своем подкасте рассказал, что EA и BioWare довольны состоянием Dragon Age: Dreadwolf.
Инсайдер поделился этой информацией на фоне новостей об увольнении порядка 50 человек из студии.
Я слышал, что EA и BioWare довольны состоянием игры. Да, ее релиз внутри уже несколько раз переносили, и разработка занимает больше времени, чем ожидалось. Но в наше время так можно сказать про любую крупную игру.
Однако Грабб отметил, что мнение компаний о проекте могут расходиться с впечатлениями игроков.
Я не хочу, чтобы люди брали вилы и начинали кричать, что у игры проблемы, я о таком не слышал.
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Также в работе анимационный сериал.
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