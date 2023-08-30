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    Новости

    Инсайдер: EA и BioWare довольны состоянием Dragon Age: Dreadwolf

    30 августа 2023
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    30.08.2023
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    Инсайдер: EA и BioWare довольны состоянием Dragon Age: Dreadwolf

    Журналист GameBomb Джефф Грабб в своем подкасте рассказал, что EA и BioWare довольны состоянием Dragon Age: Dreadwolf.

    Инсайдер поделился этой информацией на фоне новостей об увольнении порядка 50 человек из студии.

    Я слышал, что EA и BioWare довольны состоянием игры. Да, ее релиз внутри уже несколько раз переносили, и разработка занимает больше времени, чем ожидалось. Но в наше время так можно сказать про любую крупную игру.

    Однако Грабб отметил, что мнение компаний о проекте могут расходиться с впечатлениями игроков.

    Я не хочу, чтобы люди брали вилы и начинали кричать, что у игры проблемы, я о таком не слышал.

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    На фоне увольнений в BioWare.

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    Также в работе анимационный сериал.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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