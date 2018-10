Вчера стартовал 11 сезон «Доктора Кто», где таймлорд впервые в истории шоу регенерировал в женщину. Несмотря на то, что ещё до премьеры многие фанаты публично критиковали такой шаг, первый эпизод стал самым просматриваемым стартовым эпизодом за последние 10 лет. В среднем его посмотрели 8,2 миллиона зрителей. Для сравнения серия, в которой впервые появился Десятый Доктор в исполнении Дэвида Теннанта, в 2008 году собрала у экранов 8,4 миллиона зрителей.

The Guardian поделился мнением своих читателей от первой серии нового сезона, и среди отзывов не оказалось ни одного негативного. В основном зрители отмечали, что теперь у них есть свой собственный Доктор.

Пол Корнелл, написавший сценарий для нескольких эпизодов «Доктор Кто», тоже поделился своим мнением о новом сезоне. В своём твиттере он написал, что такое полное переосмысление Доктора получилось просто прекрасным.

В твиттере зрители также сошлись во мнении, что Джоди Уиттакер в роли Тринадцатого Доктора сразу подкупила их своим обаянием. Кроме этого, некоторые отметили, что им пришлась по душе более мрачная атмосфера нового сезона, которую привнёс в сериал Крис Чибнелл.

Well… Hello Doctor! #JodieWhittaker could become my second favourite Doctor. (No one will ever beat Tennant… Sorry!) Brilliant first episode from Jodie! Can’t wait to see more of the series! #DoctorWho

— Abiee Oliver (@AbieeOliver) October 8, 2018