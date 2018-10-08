Вчера стартовал 11 сезон «Доктора Кто», где таймлорд впервые в истории шоу регенерировал в женщину. Несмотря на то, что ещё до премьеры многие фанаты публично критиковали такой шаг, первый эпизод стал самым просматриваемым стартовым эпизодом за последние 10 лет. В среднем его посмотрели 8,2 миллиона зрителей. Для сравнения серия, в которой впервые появился Десятый Доктор в исполнении Дэвида Теннанта, в 2008 году собрала у экранов 8,4 миллиона зрителей.

The Guardian поделился мнением своих читателей от первой серии нового сезона, и среди отзывов не оказалось ни одного негативного. В основном зрители отмечали, что теперь у них есть свой собственный Доктор.

Пол Корнелл, написавший сценарий для нескольких эпизодов «Доктор Кто», тоже поделился своим мнением о новом сезоне. В своём твиттере он написал, что такое полное переосмысление Доктора получилось просто прекрасным.

Отличный новый Доктор. И мы сразу влюбляемся во всех её друзей. Драма, страхи и комедия для всей семьи. Блестяще. Пол Корнелл

В твиттере зрители также сошлись во мнении, что Джоди Уиттакер в роли Тринадцатого Доктора сразу подкупила их своим обаянием. Кроме этого, некоторые отметили, что им пришлась по душе более мрачная атмосфера нового сезона, которую привнёс в сериал Крис Чибнелл.

Что ж… Здравствуй, Доктор! Джоди Уиттакер может стать моим вторым любимым Доктором (никто не побьёт Теннанта… Простите!) Шикарный первый эпизод от Джоди! Не могу дождаться следующих!

Окей. Питер Капальди реально не в моём вкусе. (Простите.) Джоди Уиттакер, может быть, уже мой любимый Доктор?

Евгения Блинова
Евгения Блинова
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