Вчера стартовал 11 сезон «Доктора Кто», где таймлорд впервые в истории шоу регенерировал в женщину. Несмотря на то, что ещё до премьеры многие фанаты публично критиковали такой шаг, первый эпизод стал самым просматриваемым стартовым эпизодом за последние 10 лет. В среднем его посмотрели 8,2 миллиона зрителей. Для сравнения серия, в которой впервые появился Десятый Доктор в исполнении Дэвида Теннанта, в 2008 году собрала у экранов 8,4 миллиона зрителей.

The Guardian поделился мнением своих читателей от первой серии нового сезона, и среди отзывов не оказалось ни одного негативного. В основном зрители отмечали, что теперь у них есть свой собственный Доктор.

Пол Корнелл, написавший сценарий для нескольких эпизодов «Доктор Кто», тоже поделился своим мнением о новом сезоне. В своём твиттере он написал, что такое полное переосмысление Доктора получилось просто прекрасным.

Отличный новый Доктор. И мы сразу влюбляемся во всех её друзей. Драма, страхи и комедия для всей семьи. Блестяще. Пол Корнелл

В твиттере зрители также сошлись во мнении, что Джоди Уиттакер в роли Тринадцатого Доктора сразу подкупила их своим обаянием. Кроме этого, некоторые отметили, что им пришлась по душе более мрачная атмосфера нового сезона, которую привнёс в сериал Крис Чибнелл.

Well… Hello Doctor! #JodieWhittaker could become my second favourite Doctor. (No one will ever beat Tennant… Sorry!) Brilliant first episode from Jodie! Can’t wait to see more of the series! #DoctorWho — Abiee Oliver (@AbieeOliver) October 8, 2018

Что ж… Здравствуй, Доктор! Джоди Уиттакер может стать моим вторым любимым Доктором (никто не побьёт Теннанта… Простите!) Шикарный первый эпизод от Джоди! Не могу дождаться следующих!

Okay, y'all. Peter Capaldi — really not my cup of tea. (Sorry.) Jodie Whittaker — maybe already my favorite Doctor? #DoctorWho — Steppenpumpkin (@MortemInteritum) October 8, 2018

Окей. Питер Капальди реально не в моём вкусе. (Простите.) Джоди Уиттакер, может быть, уже мой любимый Доктор?

Любопытная ситуация. Ощущение, что Джоди Уиттакер "зашла" всем с 1 серии, а сам сериал — нет. Первая серия действительно ощущается как новое шоу во вселенной ДК: кинематографичное и с налётом олдскула. Мне за вычетом пары вещей понравилось #DoctorWho pic.twitter.com/1i4KMtZncD — Victor (@ProgressoRU) October 7, 2018

не уверена что мне понравилась серия, но Джоди абсолютно прекрасна😍 забавно,что с первой серией с Капальди у меня было абсолютно наоборот #DoctorWho — Irina (@issa217) October 8, 2018

Начиная смотреть новый сезон Доктора Кто, я понял, что у Джоди Уиттакер есть все шансы запомнится людям в образе доктора. Она просто прекрасна ✨#DoctorWho pic.twitter.com/q5e00MyM7V — ✨ космический лис 🌙 (@spacer_fox) October 8, 2018

Джоди Уиттакер в роли нового Доктора Кто просто потрясающая. А новый сезона начался очень по-докторски: с интересными инопланетянами, с шутками, с грустными моментами и правильными словами. Короче, новая эра сериала "Доктор Кто" началась очень даже неплохо:) #ДокторКто — СонныйКиноголик (@moonlig2323) October 7, 2018

сижу, пересматриваю серию с субтитрами и думаю о том, что тринадцатая очень сильно похожа дурашливостью на десятого доктора. я так сильно любила теннанта, что теперь глаза радуются#doctorwho — d ¡ am you (@svonson_) October 8, 2018