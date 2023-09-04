Кампания-предзаказ спецвыпуска с комиксами Александра Ремизова стартует 8 сентября

Друзья, уже в эту пятницу, 8 сентября, мы запустим кампанию-предзаказ спецвыпуска с комиксами нашего художника Александра Ремизова — художника, ушедшего от нас слишком рано.

Работы Александра были неотъемлемой частью журнала практически всю историю его существования. Его рисунки встречали вас в слове главного редактора, сопровождали в некоторых статьях и провожали на последней странице комиксом. Нам показалось, что сделать полную подборку комиксов, которые он создавал для «Мира фантастики» — лучший способ почтить его память и кристаллизовать наследие. Кроме того, часть прибыли от продажи этого спецвыпуска будет направлена семье Александра.

Мы уже выпускали сборник комиксов Саши — он положил начало нашей серии спецвыпусков. Этот будет значительно отличаться. Он содержит все комиксы, нарисованные для «Мира фантастики» — с 3-го номера журнала по 229-й, составленные в хронологическом порядке. По ним можно наглядно оценить рост профессионального мастерства Александра. И, естественно, этот спецвыпуск получился заметно толще — целых 240 страниц, 230 из которых — это именно комиксы.

Так что если вы мечтали сесть и прочитать все комиксы МирФ разом — вот она, идеальная возможность!

Спецвыпуск уже подготовлен и свёрстан, осталось его напечатать.