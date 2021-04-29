Китай запустил первый базовый модуль национальной космической станции

Китай успешно запустил базовый модуль будущей национальной космической станции, строительство которой планируется завершить до конца 2022 года.

Модуль под названием «Тяньхэ» отправился на орбиту верхом на ракете-носителе Long March 5B — крупнейшей ракете-носителе в Китае — 29 апреля 2021 года в 11:23 по местному времени. Запуск состоялся на территории космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

«Тяньхэ» — один из трех базовых модулей первой национальной китайской космической станции, в который входят жилые помещения для троих членов экипажа. Этот проект составит конкуренцию единственной рабочей на данный момент станции — Международной космической станции (МКС).

МКС — международный проект, в котором принимают участие Россия, Япония и Соединенные штаты, помимо прочих стран. Но Китай в работе на станции не участвует. Планируемый срок службы будущей национальной космической станции КНР — 10 лет.

Запуск «Тяньхэ» стал первой из 11 миссий, необходимых для завершения космической станции, которая будет вращаться вокруг Земли на высоте от 340 до 450 километров.

Космическая программа Китая служит источником большой национальной гордости. Премьер-министр Ли Кэцян, а также другие военные и гражданские лидеры наблюдали за запуском в прямом эфире из центра управления в Пекине. После планируется запустить еще два базовых модуля, четыре пилотируемых космических аппарата и четыре грузовых аппарата.

Работа над программой космической станции началась десять лет назад с запуска космической лаборатории «Тяньгун-1» в 2011 году, за которым последовал запуск «Тяньгун-2» в 2016 году. Эти миссии помогли Китаю протестировать возможности сближения и стыковки в космосе.

В последние годы Китай сделал упор на исследование космоса, преследуя цель стать ведущей космической державой к 2030 году. Так, в ходе космической программы были запущены непилотируемые миссии по исследованию Луны и Марса. Луноход «Чанъэ-4» начал исследование лунной поверхности в 2018 году. В декабре 2020 годы, зонд «Чанъэ-5» доставил на Землю лунные камни — впервые со времен американских миссий 1970-х годов.

В феврале 2021 года миссия «Тяньвэнь-1» вышла на марсианскую орбиту, и уже в мае планируется отделение спускаемого аппарата с марсоходом от станции и его спуск на поверхность планеты.