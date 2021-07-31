Книгу-первоисточник нового фильма Миядзаки издадут на английском

Книга «Как поживаете?» Гэндзабуро Ёсино стала классикой в Японии с момента своей публикации в 1937 году, более 80 лет назад. Тем не менее она до сих пор не была переведена на английский язык. Портал io9 опубликовал обложку предстоящего перевода книги и поделился отрывком из произведения, которое станет основой для грядущего фильма Хаяо Миядзаки.

Мультфильм «Как поживаете?» должен стать последней работой Миядзаки: работа над ним ведётся с 2016 года, художник работает вручную. Лента не будет повторять сюжет книги, но произведение сыграет важную роль в жизни главного героя. Вероятно, это связано с тем, что «Как поживаете?» входит в школьную программу. Автор романа Гэндзабуро Ёсино был журналистом, который затрагивал острые социальные темы в своих произведениях, и став автором детской литературы, при этом не перестав поднимать сложные вопросы в своём творчестве.

«Как поживаете?» переведена Бруно Наваски и содержит предисловие писателя Нила Геймана.

Аннотация гласит:

«Как поживаете?» рассказывает о пятнадцатилетнем мальчике Дзюнъити Хонда по прозвищу Копер-кун, который недавно потерял отца. Книга начинается с того, что он наблюдает за жизнью своего родного города Токио, за тысячами людей внизу и начинает обдумывать важные жизненные вопросы. Сколько людей в мире? Как проходит их жизнь? Действительно ли люди состоят из молекул? Повествование в книге в перемежается между историей Копера и записями в дневнике его любимого дяди, в которых он дает советы и помогает Коперу узнать главные истины об устройстве мира. В течение года своей жизни Копер, как и Коперник, от которого он получил своё прозвище, проходит путь философского просвещения и использует свои открытия о небе, земле и человеческой природе, чтобы найти лучший жизненный путь. Ёсино прекрасно передает красоту и необычность довоенной Японии — смену сезонов, жареные тофу и тайяки, живописные пейзажи с пышной растительностью, пока Копер исследует город на своем велосипеде и узнает от друзей и семьи, что действительно важно в жизни.

Гейман, который работал над англоязычным сценарием для «Принцессы Мононоке», пишет в своем вступлении:

Миядзаки снимает фильмы для целого народа, фильмы о последствиях… В «Как поживаете?» наш герой Копер-кун и его дядя — это наши проводники в науке, этике, мышлении. В ходе повествования мы проходим с ними через школьную историю в Японии 1937 года, к сути вопросов, которые мы должны задать себе о том, как мы живем. Мы переживём предательство и учимся готовить тофу. Мы исследуем страх и узнаём, что не всегда можем жить так, как сами себя представляем, мы исследуем стыд и то, как с ним бороться. Мы узнаем о гравитации и о городах, и, прежде всего, мы научимся думать о вещах, — чтобы, как выразился писатель Теодор Старджон, задать следующий вопрос.

В 2013 году, после выхода мультфильма «Ветер крепчает», Миядзаки объявил об окончании творческой карьеры в связи с ухудшением здоровья. Однако летом 2015 года стало известно, что режиссер создаёт новую короткометражку о гусенице по имени Боро. «Как поживаете?» изначально планировалось выпустить к Олимпийским играм в Токио в 2020 году, но работа затянулась, поскольку Миядзаки работает медленнее в свои 80 лет. Но трудолюбивый аниматор хочет успеть завершить ещё один свой творческий шедевр.

Над обложкой работал художник Юта Онода.

Отрывок можно прочитать по ссылке.

Книга выйдет 26 октября этого года.