В сентябре 2018 года студия Telltale Games объявила о своём банкротстве. Компания уволила 90% своих сотрудников, а оставшиеся должны были выполнить обязательства перед партнёрами. Студия прекратила работу над The Wolf Among Us 2, игрой по мотивам сериала «Очень странные дела», а права на финальный сезон The Walking Dead выкупила Skybound Entertainment.

Теперь Telltale Games выкупила LCG Entertainment — компания получила права на The Wolf Among Us и Batman. Однако для разработки новых частей студии, возможно, придётся заключать новые договоры.

Возрождённую Telltale Games возглавят Джейми Оттили и Брайан Уоддл. Бывших сотрудников пригласят на работу, но пока лишь в качестве фрилансеров.

Ближайшие полгода студия планирует сконцентрироваться на разработке собственных технологий и пока не будет разрабатывать новые проекты и расширять штат.