Культовая метроидвания Castlevania: Symphony of the Night стала еще доступнее. Konami неожиданно выпустила экшен-RPG на iOS и Android, так что в App Store и Google Play ее можно приобрести за 229 рублей (или 3 доллара).

Не исключено, что внезапный релиз приурочен к выходу третьего сезона аниме-сериала Castlevania от Netflix, который состоится уже завтра — 5 марта.

Игра поддерживает внешние контроллеры и достижения. Также разработчики переработали интерфейс для мобильной версии. Увы, она доступна на шести языках, среди которых нет русского.

Symphony of the Night 1997 года повлияла на жанр метроидвании в целом. В ней игрок берет на себя роль вампира Алукарда, который бродит по замку Дракулы, чтобы найти того и уничтожить. Один из ее разработчиков — Кодзи Игараси — недавно выпустил Bloodstained: Ritual of the Night.

Изначально экшен-RPG вышла на первой PlayStation, но позднее ее портировали на другие платформы, в числе которых PSP и PS4.