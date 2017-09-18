Линзы смешанной реальности Magic Leap — это один из самых секретных и амбициозных стартапов последнего времени. Смешанная реальность напоминает технологию дополненной реальности вроде Pokémon Go, только в ней виртуальные объекты встраиваются и взаимодействуют с объектами реального мира. Например, если бы покемон не просто сидел на полу, а лез по стене или прыгал по креслам. Линзы Magic Leap призваны воплотить эту технологию, но сейчас про них почти никто ничего не знает.

Однако разработчики уверены в своих силах. Как сообщает издание Futurism, Magic Leap One — так называется первая версия линз — поступят в продажу уже в ближайшие полгода. Но приобрести их сможет только небольшая группа пользователей. Кто именно — не называется.

По словам издания, итоговая цена составит от $1500 до $2000. Правда, за что конкретно надо заплатить покупателю — не совсем понятно. Нет возможности повертеть в руках даже прототип устройства. Пока что в Сети есть совсем немного материалов о Magic Leap One.

Презентационный ролик:

Рассказ о старт-апе от одного журналиста издания Wired:

Слитая фотография устройства, которое крепится на спине:

Более того, стартап намерен привлечь ещё $500 миллионов, и тогда суммарная стоимость вложенных денег будет равна астрономическим $6 миллиардам! Трудно представить, что за технологию можно создать за такие средства. В любом случае, нас ждёт оглушительная сенсация: либо всё это окажется полным провалом, либо откроет устройство, которое сможет изменить мир.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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