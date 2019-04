Твиттер-аккаунт MTV News опубликовал видеоинтервью с главной Lucasfilm Кэтлинн Кеннеди, которая поделилась несколькими подробностями по итогу Star Wars Celebration. Больше всего внимание поклонников привлёк ответ руководительницы на вопрос о проектах по Старой Республике.

#Lucasfilm president Kathleen Kennedy talked to us about the future of #StarWars – including a Knights of the Old Republic movie and female filmmakers taking the helm, as well as Palpatine’s surprise return in the trailer for @StarWars #EpisodeIX pic.twitter.com/HCjEhdlRv7

