Твиттер-аккаунт MTV News опубликовал видеоинтервью с главной Lucasfilm Кэтлинн Кеннеди, которая поделилась несколькими подробностями по итогу Star Wars Celebration. Больше всего внимание поклонников привлёк ответ руководительницы на вопрос о проектах по Старой Республике.

Мы всё время это обсуждаем. Да, мы разрабатываем кое-что. Сейчас я понятия не имею, к чему это в результате приведёт. Но нам стоит действовать аккуратнее, чтобы ритм «Звёздных войн» не ощущался чересчур плотным.

#Lucasfilm president Kathleen Kennedy talked to us about the future of #StarWars – including a Knights of the Old Republic movie and female filmmakers taking the helm, as well as Palpatine’s surprise return in the trailer for @StarWars #EpisodeIX pic.twitter.com/HCjEhdlRv7 — MTV NEWS (@MTVNEWS) April 16, 2019

В последнее время разговоров об этой эре саги всё больше. В марте появились слухи, согласно которым шоураннеры «Игры престолов» снимут фильм именно по Старой Республике. А совсем недавно сценарист и геймдизайнер Крис Авеллон рассказал, какой по задумке могла бы получиться третья часть видеоигры Star Wars: Knights of Old Republic. Ну а для полного комплекта можно вспомнить, что на Star Wars Celebration впервые за три года представили новое глобальное дополнение для MMORPG Star Wars: The Old Republic, которое продолжило сюжет первых двух частей.

В интервью было и ещё несколько любопытных подробностей. Кеннеди рассказала, что сервис Disney+ — это отличная платформа, где можно рассказывать истории, завершающие сюжетные линии героев после того, как закончится сага Скайуокеров. Кроме того, руководительница объяснила, что хотела бы пригласить поработать больше постановщиц.

Как бы там ни было, заключительный эпизод саги с подзаголовком Rise of the Skywalker выйдет в российский прокат 19 декабря.

Вот что мы также узнали на Star Wars Celebration: