Новость со спойлером в заголовке для тех, кто не видел недавний триллер М. Найта Шьямалана. Портал The Hollywood Reporter сообщает, что режиссёр анонсировал сиквел фильмов «Сплит» и «Неуязвимый».

My new film is the sequel to #Unbreakable AND #Split. It was always my dream to have both films collide in this third film.

— M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) April 26, 2017