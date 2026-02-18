Маккенна Грейс получил роль Дафны в сериале «Скуби-Ду»

«Рассказ служанки» и триллера «Дурная кровь»





Актриса озвучила Дафну в мультфильм 2020 года, а пару лет назад публиковала свой косплей на героиню.





Новый сериал станет современным переосмыслением популярного мультсериала, а события развернутся в последнее лето в лагере, где старые друзья Шэгги и Дафна столкнутся с загадочной историей вокруг одинокого щенка дога, который мог стать свидетелем сверхъестественного убийства.



Сценаристами и шоураннерами адаптации «Скуби-Ду» выступают Джош Аппелбаум («Главы государств») и Скотт Розенберг («Джуманджи» и «Джуманджи: Новый уровень»). В шоу будет восемь эпизодов.



