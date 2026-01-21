Мультфильм «Дикий лес»: дата выхода и тизер с бесконечным наездом

«Дикий лес» — это «низкое» фэнтези о девочке, которая отправляется на поиски маленького братика в запретном лесу, полном колдовских созданий. Режиссёр — Трэвис Найт, поставивший самурайский мультфильм «Кубо и две струны» и фантастический боевик «Бамблби».

А ещё студия опубликовала два тизера — довольно необычных. Они посвящены не фильму, а самой студии. Первый посвящён трудоёмкому процессу создания кукольных мультфильмов. Второй же представляет собой видео с «бесконечным наездом» вглубь изображения и напоминает о предыдущих работах Laika — «Коралина», «Паранорман», «Кубо» и других. В конце раскрывается дата премьеры «Дикого леса».