КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр

Классика

Фильмы про космос: фантастика, одобренная учёными и космонавтами
Лицо со шрамом. Как снимали «Гарри Поттер и философский камень»
Новости

Мультфильм «Дикий лес»: дата выхода и тизер с бесконечным наездом

Кот-император
21 января 08:45
129
1 минута на чтение
Студия кукольной анимации Laika объявила дату выхода своего следующего мультфильма: «Дикий лес» выйдет на экраны 23 октября 2026 года в США.
«Дикий лес» — это «низкое» фэнтези о девочке, которая отправляется на поиски маленького братика в запретном лесу, полном колдовских созданий. Режиссёр — Трэвис Найт, поставивший самурайский мультфильм «Кубо и две струны» и фантастический боевик «Бамблби».
А ещё студия опубликовала два тизера — довольно необычных. Они посвящены не фильму, а самой студии. Первый посвящён трудоёмкому процессу создания кукольных мультфильмов. Второй же представляет собой видео с «бесконечным наездом» вглубь изображения и напоминает о предыдущих работах Laika — «Коралина», «Паранорман», «Кубо» и других. В конце раскрывается дата премьеры «Дикого леса».
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Читайте также

«Кубо. Легенда о самурае». Таких мультфильмов больше не снимут

Александр Гагинский

19.10.2016

46246

Кукольный мультфильм студии Laika не идеален, но идти на него в кино нужно обязательно.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Первый трейлер Life is Strange: Reunion

Новости

Первый трейлер «Функционала» по романам Сергея Лукьяненко

Новости

«Зачем это дерьмо?» — Джордж Мартин про открывающую сцену «Рыцаря Семи Королевств»
Шоураннер объяснил писателю свою идею.

Новости

Изначально Гамбита в «Росомахе» должен был сыграть Джош Холлоуэй из «Остаться в живых»

Новости

Есть ли Халк в «Мстителях: Судный день»? Отвечает Марк Руффало
Зато честно!

Новости

Armored Trooper Votoms: новое аниме Мамору Осии — возрождение франшизы из 1980-х
Бывший конкурент «Гандама» возвращается.

Новости

Советник Трампа попросил Уильяма Шетнера спасти «Звёздный путь» от «повесточки». Вот что он ответил
«Чудовищное упущение сценаристов!»

Новости

«Семерка Блейка» получит перезапуск

Новости

«Супермена: Человек завтрашнего дня» снимет оператор «Сегуна»

Новости

Слух: Дуэйн Джонсон может вернуться к роли Царя скорпионов в новой «Мумии»
Пока речь идет о камео персонажа.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты