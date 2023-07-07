Мультсериал «Странная планета» про пурпурных человечков выйдет в августе

Apple TV+ объявил, что мультсериал для взрослых «Странная планета», основанный на популярном комиксе, стартует 9 августа

Всего в нем будет 10 эпизодов. Серии будут выходить на еженедельной основе. Шоу закончится 27 сентября.

Проектом руководят автор одноименного комикса Нэйтан Пайл и соавтор «Рика и Морти» Дэн Хармон.

Сюжет развернется в причудливом мире, в котором пурпурные существа исследуют абсурдность повседневных человеческих традиций.