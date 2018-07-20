На DC Universe выйдет сериал о Старгёрл

Во время выступления на Comic-Con в Сан-Диего писатель и автор комиксов Джефф Джонс объявил, что он выступит сценаристом и продюсером сериала о Старгёрл. Сериал выйдет на стриминговом сервисе DC Universe, где будут показывать как новые проекты во вселенной Бэтмена и Робина (к примеру, «Титаны»), так и классические работы. Созданием нового сериала о супергероине займутся Warner Bros. Television и Berlanti Productions.

On his spotlight panel, @geoffjohns announces a new addition to @TheDCUniverse lineup: Stargirl, on a mission to bring back the legacy of the Justice Society! #DCSDCC pic.twitter.com/kbKyjMSuRe — DC (@DCComics) July 19, 2018

Комиксы о Старгёрл рассказывают историю Кортни Элизабет Уитмор — юной девушки, обладающей звёздным поясом, который даёт ей множество способностей: владение боевыми искусствами, силу, гибкость и неуязвимость. А с помощью своего космического жезла героиня может летать, стрелять космической энергией и создавать защитное силовое поле.

Создатели нового сериала вдохновляются классическим фильмом о Супермене и «Чудо-женщиной». По сюжету Кортни предстоит вдохновить группу героев на то, чтобы остановить злодеев из прошлого. Премьера сериала состоится в 2019 году.